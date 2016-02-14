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    Аленичев: «Спартак» делает ставку на трио Зе Луиш – Мельгарехо – Промес»

    Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев подвел итоги первых двух зимних тренировочных сборов команды и рассказал о том, на кого красно-белые планируют делать ставку в атаке во второй половине сезона.

    - Как бы вы подвели итоги двух сборов – что удалось, что хотелось бы сделать лучше?

    - Сборы провели хорошо. Порадовало, что нет тяжелых травм, никто не выбыл на долгий срок. Понравилось отношение игроков к работе. Мы дали большие нагрузки, но все футболисты отнеслись профессионально, от и до выполнив программу. Сумели обыграть достаточно сильную "Астану", участвовавшую в Лиге чемпионов. Получалось много хороших комбинаций, дали достаточно игрового времени ребятам из "Спартака-2", они неплохо себя проявили. Если говорить о негативе, то не понравилась реализация. Моментов создаем много, но реализация хромает. Есть недочеты и в обороне. Вот на третьем сборе поработаем именно над этим.

    - Почему, на ваш взгляд, есть проблемы с реализацией – недостаток мастерства, недостаток конкуренции, что-то с психологией?

    - Если мы говорим о нереализации, то речь в первую очередь о Зе Луише, который и в прошлом году много не забивал. На первом сборе Зе забил два великолепных мяча, но на втором, имея большое количество моментов, не сумел ни разу отличиться.

    - В чем дело?

    - Опять психология. Насколько мне известно, есть у Зе семейные проблемы, с дочкой. Вижу его каждый день в тренировочной работе, и глядя на то, какие он голы забивает, говорить о недостатке мастерства не приходится. Надеюсь, его прорвет. Были моменты и у Промеса, он забивал, но мог забить больше. Что касается еще одного форварда, Дениса Давыдова, то он не провел ни одного мяча за предсезонку – меня это очень огорчило.

    - Он уходит в аренду?

    - Да, ему нужна игровая практика. Пробиться в состав Денису тяжело. Приехал Мельгарехо, и мы делаем ставку на трио Зе Луиш – Мельгарехо – Промес. С Денисом мы поговорили, и больше игровой практики он получит в аренде.

    - Вы недовольны отношением парня к делу?

    - Я бы не стал говорить так категорично. У Дениса большой потенциал, он талантлив. Нужно раскрыть потенциал, больше играть. Денис уходит в аренду до конца мая, и в будущем я на него очень рассчитываю.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2016 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 14 февраля 2016, 15:26

      Откуда сайт берет эту чушь про Аленичева, хватит поливать грязью человека, приписывать ему слова, которые он говорил, и про Давыдова и про все остальное.Все это бред!!!!!!

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