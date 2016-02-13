Чемпионшип. «Халл» взял верх над «Блэкберном» и другие результаты

В матче 31-го тура Чемпионшипа "Халл" переиграл "Блэкберн" со счетом 2:0. Отличились Эрнандес и Диаме.
В других встречах тура "Брайтон" одолел "Болтон", "Бристоль Сити" победил "Ипсвич", "Вулверхэмптон" проиграл "Престону", "Дерби" потерпел поражение от "Милтона" голов не забили, "Ноттингем" уступил "Хаддерсфилду", "Рединг" и "Бернли" счет не открыли, "Ротерхэм" и "Бирмингем" сыграли вничью, "Чарльтон" и "Кардифф" разошлись миром, "Шэффилд Уэнсдэй" разгромил "Брентфорд", "Фулхэм" переиграл "КПР".
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур
Голы: 0:1 – Эрнандес, 53; 0:2 – Диаме, 63.
Голы: 1:0 – Мерфи, 11; 1:1 – Хески, 22; 2:1 – Хемед, 43; 2:2 – Спиринг, 52; 3:2 – Кайал, 58.
Бристоль Сити – Ипсвич – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Флинт, 20; 2:0 – Флинт, 35; 2:1 – Питман, 60.
Вулверхэмптон – Престон – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Галлахер, 17; 0:2 – Райт, 53; 1:2 – Мэйсон, 66.
Голы: 0:1 – Форстер-Кески, 82.
Ноттингем – Хаддерсфилд – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Миллс (в свои ворота), 14; 0:2 – Биллинг, 84.
Ротерхэм – Бирмингем – 0:0 (0:0)
Чарльтон – Кардифф – 0:0 (0:0)
Шэффилд Уэнсдэй – Брентфорд – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Форестьери, 12; 2:0 – Хупер, 30; 3:0 – Ли, 45; 4:0 – Жоао, 89.
Удаление: Барбет, 5.
Голы: 0:1 – МакКормак, 35; 0:2 – Дембеле, 40; 0:3 – Кеирни, 45; 1:3 – Чери, 90.