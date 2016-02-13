Аленичев рассказал о том, как Мельгарехо вливается в команду

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил работу новичка команды Лоренсо Мельгарехо на тренировочном сборе.

"Мельгарехо очень позитивный – это сразу бросилось в глаза. Видно, что человек соскучился по работе. Когда у него рожала жена, ему было не до тренировок, затем последовал долгий процесс переговоров по переходу в наш клуб. Видно, что футболист хочет как можно быстрее влиться в коллектив и набрать оптимальную форму.

Позиция Мельгарехо? Считаю, что ему комфортнее играть левого форварда. Но нельзя исключать, что парагваец будет выходить на позиции левого атакующего полузащитника", —сказал главный тренер.