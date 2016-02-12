Селезнев: «Коломойский обещал выплатить долги «Днепра»

Нападающий "Днепра" Евгений Селезнев сказал, что президент клуба Игорь Коломойский пообещал ему разобраться с долгами клуба.

"На прошлой неделе у меня был телефонная беседа с Игорем Валерьевичем, который пообещал в ближайшие дни начать выплачивать задолженности по зарплате.



Пообещал, что все будет хорошо. Скоро. Президент говорит, что будет хорошо, – значит так и будет. Я ему верю. Конечно, есть определенные эмоциональные проблемы, но у всех в этой стране сейчас есть проблемы, так что я не думаю, что на них стоит обращать внимание.

Команда возвращается со сборов в хорошем настроении, мы отлично поработали", - сказал Селезева.