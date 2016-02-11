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Самсонов: «Все знали, что Муслин брал деньги с игроков»

11 февраля 2016, 15:14
15

Олег Самсонов, завершивший в 28 лет карьеру футболиста, рассказал о событиях в "Краснодаре".

"В мае закончился сезон, прошла акклиматизация, на следующий год хотел попасть в сборную. В отпуске тренировался, даже на базу приехал на два дня раньше, чтобы последнюю программу выполнить. В столовой сидят Муслин, спортивный директор и кто-то еще. Поздоровались, поулыбались, я пошел в свой номер. На следующий день подходит ко мне кто-то из администрации: "Олег, клуб тебя не хочет брать на сбор. Тебя выставляют на трансфер". Вообще ничего не предвещало таких новостей, только собрались, должны были вместе начать бегать. Я в шоке, спрашиваю, могу ли поговорить со Славой Муслиным. Прихожу к нему в комнату, говорю: "Коуч, в чем проблема? Ничего не понимаю". Он такой: "Олег, у меня претензий к тебе нет. Ты растешь, прогрессируешь, но я не вижу тебя в команде. Мы сейчас берем крайнего полузащитника из "Локомотива", это мое решение". Я вспылил: "Вы ошибаетесь в своем решении". Предложил ему, чтобы я поехал на сбор и доказал там, что я достоин быть в команде. Если будет что-то не так, соберу вещи и уеду. Но он категорично говорил, что брать меня не будет.

Звоню Сергею Николаевичу Галицкому, спрашиваю, в чем проблема. Он говорит: "Олег, это не мое решение. Я на него никак влиять не буду, потому что тренер так сказал". Я ему: "Здорово, а мне что делать?" Он сказал разговаривать с генеральным директором. Я звоню генеральному директору и слышу: "Олег, у меня претензий к тебе нет. Ты тренируешься, все супер, это решение главного тренера". В общем, меня убрали, чтобы взять другого игрока. Я так понял, этим занимались агенты вместе со Славой. Он как раз забирал всех из "Локомотива", у него какие-то свои фишки были. Ребята рассказывали, что Слава берет деньги с игроков. Это очевидно, это многие знали. Сколько? Подписывается контракт, допустим. Прописываются премиальные, что-то отдается. Или какой-то процент от зарплаты. Не знаю, сколько: ползарплаты или 20 процентов. Я никогда тренерам деньги не давал.

После разговора с генеральным директором мне дают бумагу, где написано: "Тренируешься, где хочешь, как хочешь и с кем хочешь". Я уезжаю в Питер, тренируюсь, бегаю, готовлюсь. Начали даже какие-то варианты предлагать. Потом он мне начал рассказывать какой-то бред: "Мы тебя приютили, хотя ты вообще не футболист. Тебе надо соглашаться на предложение Самары". А Самара мне предлагает контракт такой же, на который я туда приходил еще в 2010 году. В пять раз меньше, чем было в "Краснодаре". Я ему говорю: "Вы поймите, я к вам сам не приходил и такой контракт не просил. Вы меня вытащили посреди сезона, я поверил вам, мы договорились. Давайте соблюдать договоренности. А если мы не можем их соблюдать, тогда сядем за стол переговоров и найдем компромисс".

Потом мне звонят и говорят, что нужно приезжать в июле и тренироваться с "молодежкой". О`кей, нет проблем. Я приехал туда, захожу в кабинет к Владимиру Леонидовичу Хашигу, гендиректору "Краснодара", мне дают тренера и расписание. В день по четыре тренировки. Говорят, что буду тренироваться вот так и что не выдержу двух недель. Но для меня чем труднее, тем интереснее. Первая тренировка начиналась в 7:30 на базе, после я должен был ехать в академию. Расстояние между ними порядка 100 км. После первой тренировки в 10:30 освобождался, в 13:00 – следующая тренировка. Потом – в 18:00. Последняя – в 21:45, тренажерный зал.

Так продолжалось долго, около двух месяцев. Я не пропустил ни одной тренировки, ездил на игры за "молодежку", за "Краснодар-2". Меня выпускали, как обезьянку, на минутку. Элементарно "убивали". А когда была тренировка в 13:00, они выносили камеру и ставили человека по физподготовке. Я бегал на пульсе 170-175, должен был пробежать в районе часа! А камеру вешали, чтобы следить, не начал ли я сдаваться. Команда – 20 человек – отдельно тренировалась, а мне давали тренера по вратарям и человека с камерой – занимался с ними на другой части поля. Я шифровался, с тренировки сразу домой, мало ли чего может случиться", - сказал Самсонов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Самсонов Олег Муслин Славолюб
Комментарии (15)
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x-x-x-x-x
1455194321
Это же Россия, ничего удивительно.
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evgeniykaras
1455195302
Ну не знаю. хотел бы играть пошёл бы и в Самару, клуб не плохой и играет в РФПЛ, так нет тут ему денег мало дали по контракту, мог поиграть доказать что стоит чего то и дали бы новый контракт. А так как говорилось раньше просто потерял желание играть в футбол и не чего больше за всю карьеру особо и не блеснул, может и был падающем надежды не более. Только вот зачем спрашивается теперь выливать всю грязь на клуб не понятно. По мне если что то и было надо было раньше говорить а не спустя какое то время вот и всё!
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Aztec58
1455195868
О чём разговор? Чела выгоняют из команды. Он отвечает, сдохну, а от вашей краснодарской зарплаты не откажусь. И реально стал доказывать. А ведь мог спокойно уйти в спокойное место со спокойной зарплатой, соответствовавшей его реальным способностям, ага.
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Barsuk52
1455195887
бердыев тоже так зарабатывает
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Varnes
1455198631
Кто-нибудь, напомните чем этаким Олег Самсонов отметился на поле?
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Саня 01
1455204582
Краснодар оказывается ещё тот быдлятник.
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headdevil
1455208117
Он не соответствовал Краснодару и своей зарплате, ему по хорошему сказали- ищи клуб или жди предложения контракта по трансферу. Нормальная ситуация. Так любой трансфер проходит. И при чем тут деньги с игроков и Муслин- не могу понять. Это элементарная алчность. Кто-то просто не может смириться со своей стоимостью, как игрока.
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kosmonaft
1455209306
второго месси загубили
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m40
1455213377
Я как то упустил эту Фамилию- наверное не такой уж хороший игрок. Правда конечно у каждого своя, со стороны клуба ситуация наверное будет выглядеть совершенно иначе. Но есть и объективные обстоятельства- если ты хороший игрок, спрос на тебя будет. А тут только Самара с окладом в 5 раз меньше. Ну иди туда, играй, доказывай, потом в Ювентус уедешь и будешь там зарабатывать в10 раз больше чем в Краснодаре. А такие жалобы, что предложили меньше денег, рядовых граждан не только не разжалобят, но ещё и разозлят многих. Ведь эти в 5 раз меньше денег намного больше средней зарплаты простого россиянина.
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grand-igor
1455224229
ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ ПОПАХИВАЕТ ГОВНЕЦОМ !!!!!
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