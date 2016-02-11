Ракитич: «Мы хотели бы, чтобы финал прошел на самом большом стадионе»

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич ответил на вопрос о том, хотят ли каталонцы, чтобы финал Кубка Испании прошел на "Сантьяго Бернабеу". Напомним, сегодня "Барселона" сыграла вничью с "Валенсией" (1:1) и вышла в финал.

"Мы бы хотели сыграть на самом большом стадионе, чтобы матч могло посмотреть максимально возможное количество болельщиков", – сказал Ракитич.

Также футболист прокомментировал достижение "Барселоной" рекордной отметки в 29 матчей без поражений.

"Рекорд, честно говоря, не был нашей целью. Наша цель – выиграть трофеи в конце сезона".