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    В ближайшие дни «Динамо» подпишет игрока «Мехелена»

    "Динамо" намерено усилить состав полузащитником бельгийского "Мехелена" Софианом Ханни.

    Сообщается, что клубы уже достигли соглашения по этому трансферу, а все формальности будут улажены на протяжении ближайшей недели. После этого состоится подписание контракта с игроком.

    В "Мехелене" Ханни выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист провел за свой клуб 27 матчей, отметившись десятью голами. На протяжении своей карьеры он выступал также в турецких "Кайсери Эрджиесспоре" и "Анкараспоре".

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.02.2016 23:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 00:50

      Алжирец значит? Не внушает доверия, блин.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20

      E. B. C. > Aztec58 11 февраля 2016, 01:31

      Почему это? Например на ЧМ 2014 сб. России не смогла одолеть Алжир. 1:1. Правда этого игрока не было в той алжирской сборной, но сам факт в том, что и Россия то не сильней Алжира. Ни в чём. Так может парень сверкнёт на уровне чемпа России? Поживём. увидим.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20

      E. B. C. > Aztec58 11 февраля 2016, 01:33

      Кстати, сб. Алжира прошла тогда в плей-офф, а Россия нет.

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