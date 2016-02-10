Мельгарехо: «Буду болеть за «Бенфику» в матчах с «Зенитом»

Полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо признался, что будет болеть за свой бывший клуб "Бенфику" в противостоянии с "Зенитом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"По мне, больше шансов всегда у "Бенфики". Это клуб-гранд, который очень силен сейчас. Я буду болеть за свою бывшую команду. Надеюсь, "Бенфика" пройдет "Зенит". Помню матчи "Бенфики" против "Спартака" в Лиге чемпионов. Это были сложные матчи. Соперничество было равным. Мы проиграли в Москве, но победили в Лиссабоне", – сказал Мельгарехо.