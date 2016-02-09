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    «Амкар» объявил о переходе Мищенко

    Украинский полузащитник Олег Мищенко перебрался в "Амкар".

    Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался пермскому клубу бесплатно. Мищенко является воспитанником киевского "Динамо".

    "С Олегом Мищенко мы подписали контракт на 2 года с возможностью пролонгации еще на год, это уже сложившийся футболист, хорошо известный по выступлениям в украинской премьер-лиге, в которой провел более 100 матчей. Мы рассчитываем на то, что Олег сможет заменить ушедшего летом в "Локомотив" Александра Коломейцева", - сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

    26-летний Мищенко за свою карьеру выступал за донецкий "Металлург", "Сталь", "Говерлу" и "Ворсклу". Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

    Источник: ФК «Амкар»

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    09.02.2016 21:37
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