Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кульков: «Спартак» укомплектован не хуже, чем «Зенит»

    Бывший защитник "Спартака" Василий Кульков считает состав красно-белых укомплектованным.

    "Сильный новичок любого амплуа пригодился бы каждой команде. Но не думаю, что у красно-белых есть какие-то очевидные проблемы. Напротив, действующий состав готов бороться за самые высокие места. В команде много молодежи, которая будет расти и составит конкуренцию основным футболистам.

    Выбор у Аленичева есть в каждой линии. "Спартак" будет работать и совершенствоваться. Считаю, что "Спартак" укомплектован не хуже, чем "Зенит". А то, что в обойме так много молодых, дорогого стоит", - сказал Кульков.

    Напомним, что этой зимой "Спартак" пока что подписал только полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 10 февраля 2016, 11:30

      Укомплектован-то укомплектован, только как играет этот комплект - вот вопрос)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 февраля 2016, 10:54

      Карпина надо вернуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 10 февраля 2016, 09:05

      Спартаку только и остается, что жить надеждами. В реальности все гораздно хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      DblMok3 10 февраля 2016, 01:00

      Кульков + 1 к Панову по бредовым высказываниям.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 9 февраля 2016, 20:34

      Да действительно,у нас хорошая молодёжь и очень качественные леги,что не может не радовать,плюс Аленичев.У меня большое ощущение,что наступает момент становление большой команды,и пора бы уже всерьез браться за чемпионат.Думаю игра с конями покажет потенциал команды.Только Спартак! Только победа!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > SpazMatikus 9 февраля 2016, 23:19

      33

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2016, 20:27

      кулек заверни в кулек губы купили мельгареху и думают состав у них в Зените два игрока стоят как весь ваш шпортак

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      klkl 9 февраля 2016, 20:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если учесть, что кони и бомжи сдались, шансы у Спартака весьма высоки.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 9 февраля 2016, 19:50

      Спартак поднимется лет этак через 10.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 19:50

      действующий состав готов бороться за самые высокие места


      ну если 7-е место по итогам сезона это высокое место-тогда согласен=)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Spikul > SAPOG 10 февраля 2016, 04:34

      Самое главное, что ты в большой жжжж, потому что только тут и можешь самоутверждаться, в жизни ты ноль! )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 9 февраля 2016, 19:39

      Количество не есть качество, ага.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11