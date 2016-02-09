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    Мельгарехо пока не присоединился к «Спартаку»

    Новичок "Спартака" Лоренцо Мельгарехо отсутствовал на утренней тренировке команды. По информации, полученной из стана красно-белых, игрок пока не прибыл в испанскую Марбелью, где проходит сбор московского клуба.

    Вчера между парагвайцем и "Спартаком" было подписано соглашение на 4,5 года. Зарплата полузащитника составит порядка 1,6 миллиона евро в год.

    В текущем сезоне Мельгарехо, выступавший в первой части чемпионата за "Кубань", принял участие в 16-ти поединках и отметился восемью забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2016 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 9 февраля 2016, 18:28

      Лишь бы не сдулся как некоторые!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      scikuni 9 февраля 2016, 14:52

      дак завершил карьеру перейдя в пищевик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 14:29

      По подсчётам мальгарехо будет зарабатывать 3 евро в минуту)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 14:23

      1.6лямов в год,4 года назад в дубле бенфике он о таком мог только мечтать

      -1
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