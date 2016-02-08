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Раньери: «Я сказал игрокам: «В этом году или никогда»

8 февраля 2016, 22:20
8

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал о том, как он настраивает своих подопечных.

"В эпоху, когда деньги решают все, думаю, мы даем надежду каждому. Откуда взялись все эти победы? Это та же команда, которая сохранила место в АПЛ в последних турах прошлого сезона, но с другой системой игры и максимальной самоотдачей. Я понимал, что нужно что-то менять, но перемены должны быть постепенными.

Я сказал своим игрокам, что хочу видеть их такими же отчаянными, как в конце минувшего сезона. И медленно, но верно они стали играть увереннее. Мы играем хорошо, даже если учесть, что у других команд проблемы. Я сказал игрокам: "В этом году или никогда".

Парни по-настоящему хотят победить. Варди забивал в низших дивизионах. Четыре года назад "Лестер" купил его за миллион фунтов, и это казалось безумием. В этом году я предоставил ему свободу", – сказал Раньери.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (8)
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Alexdnepr
1454962615
Давайте пацаны, надерите зад всем!!!
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шеффилд таун
1454964673
Да, вот момент,когда деньги ,не всегда решают! приятно смотреть!
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тигрик
1454965538
я за вас ребят...вы достойны
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Juventus1897
1454966763
с детства все за лестер)
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Aslan Akkalaev
1454992810
Хорошо сказал.....
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jinhae
1454995539
буду рад если победят
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MrVanes-Zenit
1454997950
Ради таких команд и стоит смотреть футбол Удачи, лисы!
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greedytoski
1455022508
на самом деле это далеко не все то что говорил Раньери команде. выдержки из его интервью итальянской газете есть на дэйлимайл. самое интересное то что он дает игрокам полноценных два (раздельно) дня отдыха между играми, не перегружает их тактикой, дает каждому игроку относительную свободу в игре, и может быть самое важное то что он внушил игрокам что если кто из них играет плохо то он предают все остальных.
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