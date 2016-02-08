Раньери: «Я сказал игрокам: «В этом году или никогда»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал о том, как он настраивает своих подопечных.

"В эпоху, когда деньги решают все, думаю, мы даем надежду каждому. Откуда взялись все эти победы? Это та же команда, которая сохранила место в АПЛ в последних турах прошлого сезона, но с другой системой игры и максимальной самоотдачей. Я понимал, что нужно что-то менять, но перемены должны быть постепенными.

Я сказал своим игрокам, что хочу видеть их такими же отчаянными, как в конце минувшего сезона. И медленно, но верно они стали играть увереннее. Мы играем хорошо, даже если учесть, что у других команд проблемы. Я сказал игрокам: "В этом году или никогда".

Парни по-настоящему хотят победить. Варди забивал в низших дивизионах. Четыре года назад "Лестер" купил его за миллион фунтов, и это казалось безумием. В этом году я предоставил ему свободу", – сказал Раньери.