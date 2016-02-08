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    Агент Широкова: «Будущее Романа прояснится в ближайшие дни»

    Агент полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов ответил на вопросы о будущем игрока.

    – Появилась информация, что Широков прошел медобследование, причем за границей.

    – Я ничего не буду комментировать. Без комментариев.

    – Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев слышал, что переход Широкова в армейский клуб решен на 80 процентов. Есть что ответить?

    – Я лично не знаю этого человека. Не хочу комментировать чьи-либо реплики. Я этого не люблю. Мне, честно, пока нечего сказать.

    – Все прояснится в ближайшие дни?

    – Конечно, – сказал Минасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 21:04
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