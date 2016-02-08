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    «Чемпионат»: Мельгарехо договорился с московским «Спартаком»

    Форвард "Кубани" Лоренсо Мельгарехо договорился с московским "Спартаком". По информации источника, парагваец прибыл в офис красно-белых, где подписывает контракт с новым клубом.

    Сегодня же Мельгарехо должен отправиться в Марбелью, где москвичи проводят свой второй тренировочный сбор.

    В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мельгарехо сыграл 16 матчей, в которых забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 12:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 февраля 2016, 13:26

      Не думаю что Спам правильный выбор. А так Лоренсо отличный трудолюбивый футболист, давно перерос уровень Кубани, да с самого начала когда его купили у Бенфики было видно что его уровень выше Кубани

      0
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      Рейтинг: +14

      mehelson > Dgad 8 февраля 2016, 13:59

      Не знаю кто чего не говорил а по зиме это норм вариант, другие оч трудно найти в основном по середине сезона ни кто не хочет с игроками прощаться а если уж и прощаются явно за завышенный бабос А здесь в принципе и цена и качество футболиста сопоставимо, самый главный аргумент он универсал так что по зиме я думаю это норм , другой вопрос как проявит ну это уже как говориться другая история) dgad да да канешь надо ему было в барселону позвонить спросить не нужен ли он там

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 февраля 2016, 13:10

      конебомжи в трансе))))
      сейчас начнут милые детишки минусы ставить)) аха-ха

      -3
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