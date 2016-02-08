«Чемпионат»: Мельгарехо договорился с московским «Спартаком»

Форвард "Кубани" Лоренсо Мельгарехо договорился с московским "Спартаком". По информации источника, парагваец прибыл в офис красно-белых, где подписывает контракт с новым клубом.

Сегодня же Мельгарехо должен отправиться в Марбелью, где москвичи проводят свой второй тренировочный сбор.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мельгарехо сыграл 16 матчей, в которых забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами.