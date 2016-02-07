Фернандеш: «Не считаю, что мое выступление в России – это провал»

Полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш поделился мнением о своем выступлении за московскую команду.

– Последние года полтора вас часто сравнивали с Буссуфа: мол, футболисты вы чрезвычайно талантливые, но в "Локомотиве" большую часть времени просто валяете дурака. Есть что ответить?

– Во-первых, это сравнение придумал не я. Я не Буссуфа, не нужно проводить параллели. Поверьте, я очень хочу показывать свой класс в каждом матче за "Локомотив". Если бы я этого не хотел – то давно бы попросил продать меня в другой клуб, другой чемпионат. Но я приехал в РФПЛ, чтобы помогать команде выигрывать. Ерунда, что у меня есть проблемы с мотивацией. Я играю за "Локомотив" и душой, и сердцем.

Послушайте, до моего прихода у "Локомотива" не было титулов восемь лет подряд. А со мной команда выиграла Кубок России. Я не говорю, что это только мое достижение. Естественно, оно общее, все игроки "Локомотива" старались ради победы. Но и я внес немалый вклад, разве нет?

Вообще, я не считаю, что мое выступление в России – это провал. Первый сезон выдался очень неплохим. Особенно учитывая сложности адаптации. Надо было привыкнуть и к морозам, и к команде, и очень жесткому чемпионату. Но я все равно выдал ряд качественных матчей, я забил семь голов. Притом что это не моя основная обязанность. Да, пока все складывается неидеально. Однако я делаю все, что в моих силах.