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    Рахимов: «Разгром «Виктории»? Игра радует, но мы не впадаем в эйфорию»

    Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал итог товарищеского матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу над "Викторией" из Пльзени (3:0).

    – Предугадать такой исход до игры, наверное, было бы тяжело?

    – Никто, наверное, до игры не мог этого ждать, и мы, в принципе, не говорили об этом. Мы понимали, что соперник очень серьезный, чемпион своей страны, играет в Лиге чемпионов. Восемь футболистов "Виктории" поедут на чемпионат Европы, если не ошибаюсь, пять за сборную Чехии, три за Словакию. Игра была интересной. Меня обрадовало, что сыграли достаточно агрессивно, было хорошее, мобильное движение. Показали футбол достаточно хорошего уровня. Это тренировочный сбор. Я понимаю и вижу, что игра команду радует, но мы не впадаем в эйфорию. Надо продолжать работать, до чемпионата есть еще три недели.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    07.02.2016 20:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 8 февраля 2016, 17:26

      Это хорошо что команда так хорошо готовится стать чемпионом в этом году!!! Дерзайте!!! Вы можете!!! Удачи Вам желаю!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 20:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разгромная? Ахахахах! Раньше говорили - крупная, но в Центорое свои понятия, ага.

      -4
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      Рейтинг: +21

      Faith > Aztec58 7 февраля 2016, 21:17

      Разгромная это бомбардир пишет,а причем здесь центарой

      2
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > Faith 7 февраля 2016, 21:22

      оставь его это взрослый опушенный мужик, ну и мужик слишком громко для него, просто петух, который очееень ненавидит чеченцев и всё что с ними связанно

      2
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 > Aztec58 8 февраля 2016, 17:27

      Собака лает а караван идет.

      1
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 10 февраля 2016, 22:09

      этот старый дерьмоед так и ждет новость про Терек,что бы агакнуть

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Странник-07 20 ноября 2016, 19:20

      слышь,изделие номер 2.. ? отвянь от моих комментов.. если и что то минусуешь,будь добр изложить почему... и я так буду делать,если твоя нежная душенка захочет..

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