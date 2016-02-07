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    Осинов: «Ростов» – сенсация всего чемпионата, но второе место занимает по праву»

    Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов считает, что донская команда закономерно занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    – Второе место "Ростова" удивляет?

    – Уже привыкли к столь высокой позиции команды. Поначалу, конечно, все удивлялись, но "Ростов" доказал своей игрой – всем соперникам необходимо с ним считаться и уважать. Не стоит забывать и о главном тренере, который привык решать высокие задачи.

    – Результат справедлив?

    – Да, команда по праву идет на втором месте. Но все-таки это сенсация всего чемпионата.

    – Бердыев за долгие годы приучил всех, что его команда играет в закрытый футбол.

    – Зато "Ростов" при нем выглядит ярко. Курбан Бекиевич особо не менял ничего в составе, добавил двух-трех человек. Из тех, кто еще в прошлом сезоне боролся за выживание, он слепил команду, которая является одним из лидеров чемпионата. И это заслуга Бердыева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2016 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:32

      Э-э, торопиться не надо. Будем посмотреть по весне, ага.

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