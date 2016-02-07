«Леванте» - «Барселона». Онлайн-трансляция

"Барселона" вновь набрала отличную форму, одержав четыре победы подряд в чемпионате и практически обеспечив выход в финал Кубка Испании. Однако "Леванте" неуступчив в матчах на своем поле и ранее уже отбирал очки у каталонского гранда. К тому же хозяева выиграли две последние домашние встречи.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Леванте" – "Барселона". Начало в 14:00, не пропустите!