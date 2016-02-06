Аленичев: «Думаю, что с Мельгарехо должно получиться»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что в скором времени "Спартак" ждет усиление состава. Напомним, москвичи ведут переговоры по трансферу полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

"Жду. Вы знаете, на каких позициях. Мельгарехо? Не могу сказать на 100 процентов, появится или нет, но может появиться. Ждем. С Сергеем Юрьевичем Родионовым мы постоянно на связи, созваниваемся с Москвой. Думаю, что, тьфу-тьфу-тьфу, должно получиться. Сейчас выходные. Если в понедельник что-то получится, во вторник прилетит. Надеюсь, все будет хорошо, и его подпишут", – сказал Аленичев.