«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция

В центральном матче 20-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" примет "Баварию". Хозяева поля набрали неплохую форму и сегодня "фармацевты" постараются взять реванш у мюнхенцев за поражение в первом круге (0:3).

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Байер" – "Бавария". Начало в 20:30, не пропустите!