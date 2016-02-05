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  • Игроки «Спартака-2» покинули поле во время товарищеского матча с «Тосно»

Игроки «Спартака-2» покинули поле во время товарищеского матча с «Тосно»

5 февраля 2016, 21:45
2

"Спартак-2" и "Тосно" не доиграли контрольный матч, который проходил на Кипре, из-за того, что главный тренер москвичей Евгений Бушманов увел своих подопечных с поля.

"На последних минутах матча кипрская бригада арбитров во главе с Карлосом Мотто приняла крайне спорное решение. Причем решающее слово было за лайнсменом. Александр Максименко справился с 11-метровым ударом, но Мотто попросил перебить. Наш голкипер второй раз спас команду, но нападающий Евгений Марков все-таки добил мяч в сетку.

После этого Евгений Бушманов увел своих подопечных с поля. По словам главного тренера "Спартака-2", арбитраж в этом матче был далеко не профессиональным. И создавалось такое ощущение, что в победе "Тосно" судейская бригада была заинтересована не меньше, чем наш соперник", – сказано на официальном сайте "Спартака".

Источник: ФК «Спартак»
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Спартак-2 Тосно Бушманов Евгений
Комментарии (2)
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Tri
1454704047
Это заговор, илюминаты и масоны виноваты, нужно обратится в оон и привлечь к ответственности Гинера, это он всё купил.
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grand-igor
1454788373
договорняк стопудово!
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