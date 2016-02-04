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    Генич: «В дебютном матче Черышев получил «-4»

    Телекомментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился своем мнением об игре полузащитника Дениса Черышева, дебютировавшего за "Валенсию".

    "Черышев вышел на левый фланг атаки и удостоился сумасшедшей овации трибун. По-моему, последний раз "Камп Ноу" так аплодировал русским в 92-м году, когда "Барселону" разрывал московский ЦСКА, разыгрывая комбинации пятками. Ну, или когда за каталонский клуб выступал Игорь Корнеев. Но больше, чем Черышеву, вчера рукоплескали только Суаресу или Месси, забившим семь голов на двоих.

    Если брать североамериканскую модель подсчета, то Черышев в дебютном матче получил "-4": вышел на замену при счете 0:3, а ушел при 0:7. Чем-то особенным футболист не запомнился. Минут 15-20 он, такое ощущение, вообще не понимал, что происходит: крутил головой, но с мячом встречался очень редко. Затем Черышев несколько раз обострил игру и даже забил гол (правда, из офсайда), а также получил желтую карточку за фол против Арды Турана. По результату же дебют Черышева напомнил первый матч Гедрюса Арлаускиса за "Эспаньол" на "Сантьяго Бернабеу", когда уже к 16-й минуте литовский голкипер получил три мяча в свои ворота", - сказал Генич.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2016 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 4 февраля 2016, 17:50

      Он же вроде голевуху в оффсайд отдал, а не забил, не?..

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FCBarcelona1713 4 февраля 2016, 18:58

      69. Вот это да! Черышев едва не огорчил «Барселону»! Но россиянин забил из офсайда...

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Aztec58 4 февраля 2016, 20:28

      68' Наш Денис в деле! Черышев разогнал контратаку команды, сделав прострел в штрафную площадь на Родриго, который отправил мяч в сетку, но арбитр гол отменил из-за весьма спорного оффсайда.

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