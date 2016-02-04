Толстиков: «К Ерохину был большой интерес со стороны европейских клубов»

Александр Толстиков, представляющий интересы полузащитника Александра Ерохина, рассказал о трансфере в "Ростов".

"Инициатором перехода был футбольный клуб "Ростов". Зная, что контракт с "Уралом" подходит к концу, мы приняли решение переговорить с Александром о его будущем. Естественно, Курбан Бердыев хотел видеть его в своей команде, иначе клуб не вышел бы на игрока. В этом году у "Ростова" очень амбициозные планы. Команда на сегодняшний день отстает всего на три очка от ЦСКА. Думаю, что у Бердыева большие планы на сезон, и Ерохин поможет добиться поставленных задач.



К Александру был большой интерес со стороны европейских клубов. Игрок, у которого подходит к концу контракт, в экономическом и спортивном плане привлекателен. Было бы неправильно раскрывать названия клубов, интересовавшихся Ерохиным. Могу только сказать, что это были клубы из Португалии и Германии. Главная цель – попасть в сборную России, а "Ростов" — амбициозная команда. Выбор команды под руководством Курбана Бекиевича увеличивает шансы Александра на попадание в национальную команду.

У "Урала" было желание продолжить сотрудничество. Александр провел там хорошие годы своей карьеры, его игра привлекла интерес. Ни в коем случае нельзя говорить о каких-либо разногласиях с клубом. Александр отзывается об "Урале" очень лестно: он рад, что поработал в этом клубе и получил возможность перейти в более амбициозную команду. Этот этап пройден. Александру 26 лет, и ему пора заявлять о себе в новом формате", - сказал Толстиков.