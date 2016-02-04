Канисарес призвал Невилла уйти в отставку

Бывший страж ворот «Валенсии» Сантьяго Канисарес назвал поражение левантийцев в кубковом матче от «Барселоны» «самым ужасным за всю свою жизнь». По словам испанского голкипера, после 0:7 наставник «летучих мышей» Гари Невилл обязан подать в отставку.

«Это самое ужасное поражение «Валенсии» за всю мою жизнь. И то, в какой манере мы сегодня проиграли, не идeт ни в какое сравнение с поражениями от «Карлсруэ» (0:7) в 1993-м и 0:4 от «Саламанки» в 1995-м.

Я надеялся, что после такого тренер подаст в отставку и извинится. Удивительно, что он не сделал этого. Я думал, Гари честный человек», — пишет Канисарес в Twitter.