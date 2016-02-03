Крицюк: «До уровня Акинфеева мне еще работать и работать»

Голкипер "Браги" Станислав Крицюк, выступающий на правах аренды в "Краснодаре", поделился мнением о его сравнении с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

– С Леонидом Слуцким общались? Или с другими представителями сборной?

– Нет. Но теперь я в России, больше на виду, значит, и шансы пробиться в сборную выше. Наверняка у людей есть мысль: вот Португалия, непонятно какой чемпионат. Сейчас же буду играть среди футболистов сборной, если покажу хороший результат, вызовут в национальную команду.

– Как относитесь к тому, что вас начали сравнивать с Акинфеевым?

– Люди могут сравнивать, но у нас разный стиль. А что до общего уровня, у Акинфеева больше опыта, он хороший вратарь, первый номер сборной. Мне еще работать и работать.