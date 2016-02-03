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  • Агент Натхо: «Одна тренировка у Слуцкого, как два-три матча за юношеский состав «Барселоны»

Агент Натхо: «Одна тренировка у Слуцкого, как два-три матча за юношеский состав «Барселоны»

3 февраля 2016, 15:25
1

Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Амира Натхо, рассказал, как чувствует себя его клиент в армейском клубе.

Как проходит процесс адаптации? Все-таки Амир переходил из системы "Барселоны".

Все хорошо, постепенно адаптируется. У него такой переходный период, когда надо перетерпеть, чтобы отойти от юношеского футбола в сторону взрослого. И я думаю, что все получится. То, что Амир уже второй сбор находится с основной командой это тоже о чем-то говорит. Это и престижно и знак, что надо работать еще больше.

Вы говорили, что переходите в том числе и для того, чтобы получать игровую практику...

Знаете, рассчитываешь всегда на одно, а получить можешь совсем другое. ЦСКА сейчас здорово выступает, идет на первом месте, у команды есть свой костяк. Мы это понимали. То, то Амир выступает за молодежный состав это тоже плюс, тоже игровая практика. Проблемы в этом я абсолютно не вижу. Придет его время будет выходить в основе. Сейчас там играют матерые и очень качественные футболисты, кого из них Амир сейчас может подвинуть из основы? Фактически никого, я думаю. В его возрасте не найдется игроков, которые смогут это сделать. ЦСКА, вопреки звучащим комментариям, любит возиться с молодежью, предоставляет им шансы. Все в руках, ногах и головах игроков. Если они оправдают доверие, то пожалуйста, если нет это конкуренция, футбол, тут выживает сильнейший. Нет никакой паники, все абсолютно нормально. Даже скажу так, одна тренировка у Леонида Слуцкого в ЦСКА это как два-три матча за юношеский состав "Барселоны".

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Барселона Натхо Амир
Комментарии (1)
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Майор Дзагоев
1454514638
Давай, Амир, работай, старайся, расти! Будешь отличным игроком!
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