Агент Натхо: «Одна тренировка у Слуцкого, как два-три матча за юношеский состав «Барселоны»

Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Амира Натхо, рассказал, как чувствует себя его клиент в армейском клубе.

– Как проходит процесс адаптации? Все-таки Амир переходил из системы "Барселоны".

– Все хорошо, постепенно адаптируется. У него такой переходный период, когда надо перетерпеть, чтобы отойти от юношеского футбола в сторону взрослого. И я думаю, что все получится. То, что Амир уже второй сбор находится с основной командой – это тоже о чем-то говорит. Это и престижно и знак, что надо работать еще больше.

– Вы говорили, что переходите в том числе и для того, чтобы получать игровую практику...

– Знаете, рассчитываешь всегда на одно, а получить можешь совсем другое. ЦСКА сейчас здорово выступает, идет на первом месте, у команды есть свой костяк. Мы это понимали. То, то Амир выступает за молодежный состав – это тоже плюс, тоже игровая практика. Проблемы в этом я абсолютно не вижу. Придет его время – будет выходить в основе. Сейчас там играют матерые и очень качественные футболисты, кого из них Амир сейчас может подвинуть из основы? Фактически никого, я думаю. В его возрасте не найдется игроков, которые смогут это сделать. ЦСКА, вопреки звучащим комментариям, любит возиться с молодежью, предоставляет им шансы. Все в руках, ногах и головах игроков. Если они оправдают доверие, то пожалуйста, если нет – это конкуренция, футбол, тут выживает сильнейший. Нет никакой паники, все абсолютно нормально. Даже скажу так, одна тренировка у Леонида Слуцкого в ЦСКА – это как два-три матча за юношеский состав "Барселоны".