Англичане определились с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2016

Стали известны команды, с которыми сборная Англии проведет товарищеские встречи в преддверии чемпионата Европы 2016 года.

Сообщается, что в конце мая англичане сыграют против сборной Австралии, а еще через несколько дней – с командой Португалии. Обе игры пройдут в Англии.

Кроме того, сборной Англии предстоят товарищеские матчи против команд Германии и Голландии 26 и 29 марта соответственно.

Напомним, именно подопечные Роя Ходжсона станут первым соперником сборной России на групповой стадии чемпионата Европы.