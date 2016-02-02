Селюк: «Барселону» нельзя называть созданием Гвардиолы»

Агент хавбека "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент сменит клубную прописку после прихода в команду Хосепа Гвардиолы.

"Думаю, Яя уйдет из клуба летом. Но до этого, надеюсь, он снова выиграет чемпионат и кубки.

Вопрос не в том, любит ли его Пеп или нет. Это жизнь, вы знаете. Он может позвать Яя к себе и сказать, рассчитывает он на него или нет.

Я считаю, что каждый, у кого есть яйца, должен оставаться в команде, даже в тот момент, когда все не очень успешно. Структура "Барселоны" — пример для остальных. Луис Энрике делает там то же самое, что и Гвардиола, поэтому "Барселону" нельзя называть созданием Гвардиолы.

Яя открыл в "Сити" дверь для бывших сотрудников "Барселоны". Когда он пришел сюда, здесь многого не хватало, но он не побоялся.

Яя выигрывал в Англии трофеи без Гвардиолы, сможет ли Гвардиола выиграть без Яя?" — рассказал Селюк.