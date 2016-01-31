Слуцкий: «Были готовы отпустить Мусу в «Лестер» только за космическую сумму»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, на какие позиции ищутся игроки в это трансферное окно. Кроме того, специалист признался, что нападающий Ахмед Муса мог оказаться в "Лестере", если бы англичане заплатили за него космическую цену.

– Похоже, что Сейду Думбия, на которого до последнего рассчитывал ЦСКА, в очередной раз в красно-синюю реку все-таки не войдет?

– Да, он действительно одной ногой уже в "Ньюкасле" – осталось, как я понимаю, успешно пройти медосмотр.

– А вдруг не пройдет? У Сейду же всегда были проблемы?

– Нас бы они, как вы понимаете, не остановили, но…

– Что же теперь, в связи с потерей ивуарийской опции, намеревается предпринимать ЦСКА?

– Ищем нападающего. И, скорее всего, он у нас появится – другой вопрос, кто это будет и на каких условиях. Есть разные варианты – от покупки до аренды, какой именно сработает, на данный момент пока непонятно, ведем переговоры.

– А если в последний день английского трансферного окна "Лестер" сделает космическое предложение по Мусе?

– Ну, от космических предложений никто обычно не отказывается. Однако это будет совсем другая ситуация, которую сейчас обсуждать бессмысленно. Благо трансферное окно в России, в отличие от Европы, далеко от закрытия, время для решения кадровых проблем еще имеется.