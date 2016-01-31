Кобелев: «Сейчас селекционная служба «Динамо» заметно активизировалась»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, как бело-голубые собираются восполнять потерю защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина, перешедших в «Зенит».

– Не волнует, что с уходом Кокорина в вашем распоряжении остался один опытный форвард Павел Погребняк?

– Ясное дело, волнует. Но есть еще молодые Обольский с Тереховым, которых будем подтягивать к основному составу. Это для них шанс и они не должны его упускать.

– Появление новичков следует ожидать?

– Очень на это рассчитываю. В сложившейся ситуации наша селекционная служба заметно активизировалась. Надеюсь, что уже в скором времени ее работа даст свои плоды.