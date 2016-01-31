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    Колосков: «Зенит» в состоянии дойти до финала Лиги чемпионов

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал прогноз на весеннюю часть чемпионата России. Специалист связывает последние неудачи "Зенита" в РФПЛ с отсутствием мотивации у сине-бело-голубых на внутренней арене.

    - Как вам первая часть чемпионата России? Справедливо ли лидерство ЦСКА?

    - Конечно. Команда шла без спада до тех пор, пока не сломался Еременко. У армейцев сыгранный коллектив и хороший тренер. В остальном все обыденно: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и "Спартак". "Ростов" появился среди лидеров. "Динамо" разочаровало.

    - Какими видите шансы красно-синих в борьбе за чемпионство?

    - Трудно сказать. Всe будет зависеть оттого, как команда проведет подготовительный период, в каком состоянии окажутся ведущие футболисты, вернутся ли в строй травмированные и каким будет усиление.
    Борьба за золото пойдет между "Зенитом" и ЦСКА, если питерская команда постарается ответственно играть на несколько фронтов. В чемпионате видно, что мотивации у "Зенита" нет. Хотя в Лиге чемпионов я еще после жеребьевки говорил, что "сине-бело-голубые" в состоянии дойти чуть ли не до финала. Но играть на два фронта, конечно, тяжелее, поэтому армейцы в борьбе за чемпионство будут иметь определенное преимущество.

    - Есть объяснение, почему ЦСКА третий год подряд не блещет в Лиге чемпионов?

    - Регулярный вылет армейцев из Лиги чемпионов, конечно, удивляет, потому что команда способна выходить в плей-офф. Другое дело, что соперники попадались серьезные: англичане и немцы. Значит, чего-то не хватает в играх с ними.

    - Главный тренер "Зенита" по ходу сезона постоянно критиковал Виталия Мутко за измененный лимит на легионеров.

    - Все играют по одним и тем же правилам и понимают, что есть государственная политика в этом отношении, но Виллаш-Боашу плевать на все это, он и так "выдающийся" и "великий". Честно говоря, это не красит его как человека и не добавляет ему авторитета.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    31.01.2016 10:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 14:03

      Какой плей-офф, дядя? Кони не способны даже попасть в ЛЕ с третьего места, ага.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 31 января 2016, 11:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Задалбали своими патриотизмом

      -4
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 11:36

      зенит НИКОГДА не выиграет ЛЧ!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 31 января 2016, 11:29

      С вашим идиотским лимита мы никогда не выиграем лигу чемпионов

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Лыков 31 января 2016, 14:04

      А без лимита выиграем? Убеждён? Ахахах!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Aztec58 31 января 2016, 14:33

      и без лимита не выиграем потому что нет возможности покупать супер звезд хоть деньги может и есть но ФФПне позволяет делать дорогие покупки потому что наши клубы не зарабатывают столько денег чтобы тратиться на дорогих игроков а все потому что зрители не ходят а это основной пункт дохода команд

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Garrincha58 31 января 2016, 19:57

      А как на счет того, чтобы своих игроков растить, тренировать и воспитывать? Чужими руками "жар загребать" все мастера!

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