Слуцкий: «Для Кокорина переход в «Зенит» это повышение в карьере»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал переход нападающего «Динамо« Александра Кокорина в «Зенит«.

«Для меня, как для тренера, главное – чтобы игроки национальной сборной играли, были здоровыми. Я думаю, что переход для Кокорина точно шаг вперед в его карьере. Я не знаю, был ли вариант с (лондонским) «Арсеналом». Не мое дело оценивать решение футболиста. Сейчас он перешел, на мой взгляд, на повышение. Желаем ему удачи», – сказал Слуцкий.

В нынешнем сезоне 24-летний Кокорин провел 10 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил 5 голов.