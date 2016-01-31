Кобелев пожелал удачи Кокорину и Жиркову в «Зените»

Главный тренер «Динамо« Андрей Кобелев прокомментировал переход игроков своей команды Александра Кокорина и Юрия Жиркова в «Зенит«.

«Футбольная жизнь на этом не заканчивается. Конечно, ситуация для нас не простая, но будем работать дальше. Нам и при Кокорине с Жирковым требовалось усиление, а теперь тем более. Будем работать над этим. Ничего не поделаешь, пока нам сложно тягаться с «Зенитом» в финансовом плане. Я хочу пожелать Саше и Юре удачи в новом клубе, но только не в матчах с «Динамо», – сказал Кобелев.

По некоторым данным, «Зенит» заплатил за обоих футболистов порядка 2,5 миллионов евро.