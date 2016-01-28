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«Фенербахче» завершает сделку по Думбия

28 января 2016, 22:36
7

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия близок к переходу в "Фенербахче". Об этом рассказал в эфире SporTV турецкий журналист Мехмет Демиркол.

"Думбия уже на 95% в "Фенербахче". Насколько я знаю, осталось договориться о небольших нюансах. Это хорошая сделка: Думбия – сильный нападающий, который целиком соответствует требованиям "Фенербахче", – сказал Демиркол.

Напомним, первую часть сезона Думбия провел в ЦСКА на правах аренды, сыграл в 13 матчах РФПЛ, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Турция. Суперлига Италия Рома Фенербахче Думбия Сейду
Комментарии (7)
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Igorello97
1454010143
Да, Думбия хороший нападающий. А сможет ли он сыграть против ЛОКО, или нет?
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Дмитрий Савенков
1454011259
О как раз играю за Фенер в турнире, можно смело добавлять в состав)
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palap51
1454014383
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шеффилд таун
1454014477
кто теперь будет в цска голы забивать?
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Zeff
1454023266
Думбия-дерьмо, теперь будет турецкое дерьмо.
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LINED
1454518063
Поздравльяю с переходом в английский фенербахче)))
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