«Фенербахче» завершает сделку по Думбия

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия близок к переходу в "Фенербахче". Об этом рассказал в эфире SporTV турецкий журналист Мехмет Демиркол.

"Думбия уже на 95% в "Фенербахче". Насколько я знаю, осталось договориться о небольших нюансах. Это хорошая сделка: Думбия – сильный нападающий, который целиком соответствует требованиям "Фенербахче", – сказал Демиркол.

Напомним, первую часть сезона Думбия провел в ЦСКА на правах аренды, сыграл в 13 матчах РФПЛ, забил пять голов и отдал пять результативных передач.