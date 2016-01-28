Ради перехода в «Реал» Левандовски отклонит предложения топ-клубов АПЛ

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по окончании сезона планирует перебраться в "Реал", который заинтересован в услугах футболиста.

Ради перехода в стан "сливочных" форвард может отклонить предложения "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси". Кроме того, если с "Реала" не будет снят запрет на трансферы, поляк останется в "Баварии" еще на год.

Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил 17 голов.