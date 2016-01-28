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    Агент: «В трансферной политике «Спартака» сложно разобраться»

    Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, поделился мнением о трансферной политике "Локомотива" и "Спартака".

    "Жду новостей от "Локомотива". Есть предположение, что туда перейдет Полоз. "Спартак"? В его трансферной политике сложно разобраться – что им нужно? К примеру, есть определенный круг футболистов, которые выступают на ведущих ролях в "Спартаке-2", но их не берут в главную команду, а берут людей, которые находятся в запасе "Спартака-2", – отметил Пушкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.01.2016 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 января 2016, 16:37

      спартаку всегда нужна драма, они не могут по простому пути

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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 января 2016, 12:20

      В Спартаке вообще,к сожалению,сложно разобраться

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