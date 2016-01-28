Аленичев: «Не хотели играть с такими сильными соперниками, как «Хэнань Цзяние» и «Астана»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев остался доволен сборами в ОАЭ.

"Честно говоря, не придаю особого значения победе над "Астаной". Самое главное, что ребята закончили этот сбор без травм, с хорошим настроением, а результат — уже второстепенное, хотя могу сказать команде комплимент, она играла хорошо, особенно во втором тайме.

Хотели выбрать соперников чуть-чуть ниже уровнем "Хэнань Цзяние" и "Астаны", но не получилось. Но это тоже хорошо, что были такие сильные соперники. Мастерство у наших игроков высокое. Иногда что-то не получается, но вчера получалось многое. Но ребята могут играть еще лучше и сильнее. Могут побеждать любого соперника, даже таких сильных, как ЦСКА и "Зенит", — сказал Аленичев.