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    Аленичев: «В матче с «Астаной» ребята показали тот футбол, который я хочу видеть»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над "Астаной" (5:0).

    "На такой счет вообще внимания не обращаю, это не главное. Важнее, что ребята показали тот футбол, который я хочу видеть. Порадовало желание, красивые комбинации. Говорю про второй тайм. А вот у молодежи до перерыва мало что получалось.

    Удовлетворен тем, что ребята показали в двух товарищеских матчах. Но никакой эйфории от результата встречи с "Астаной" и быть не может. Три дня отдохнем – и на второй сбор. Порадовало также, что обошлось без травм. Если не считать легкую простуду Таски", - сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2016 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1126

      richi 27 января 2016, 23:15

      Найдите себе еще 14 клубов Астана в соперники, и будет вам счастье.

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