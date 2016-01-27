Аленичев: «В матче с «Астаной» ребята показали тот футбол, который я хочу видеть»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над "Астаной" (5:0).

"На такой счет вообще внимания не обращаю, это не главное. Важнее, что ребята показали тот футбол, который я хочу видеть. Порадовало желание, красивые комбинации. Говорю про второй тайм. А вот у молодежи до перерыва мало что получалось.

Удовлетворен тем, что ребята показали в двух товарищеских матчах. Но никакой эйфории от результата встречи с "Астаной" и быть не может. Три дня отдохнем – и на второй сбор. Порадовало также, что обошлось без травм. Если не считать легкую простуду Таски", - сказал Аленичев.