Аленичев: «В матче с «Астаной» ребята показали тот футбол, который я хочу видеть»

Главный тренер «Спартака« Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над «Астаной« (5:0).

«На такой счет вообще внимания не обращаю, это не главное. Важнее, что ребята показали тот футбол, который я хочу видеть. Порадовало желание, красивые комбинации. Говорю про второй тайм. А вот у молодежи до перерыва мало что получалось.

Удовлетворен тем, что ребята показали в двух товарищеских матчах. Но никакой эйфории от результата встречи с «Астаной» и быть не может. Три дня отдохнем – и на второй сбор. Порадовало также, что обошлось без травм. Если не считать легкую простуду Таски», – сказал Аленичев.