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    Слуцкий: «В целом не получилась игра»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от "Одд Гренланда" (0:2).

    "Не могу и не хочу озвучивать оценки, которые я скажу лично футболистам после каждой игры. Претензии действительно есть, и далеко не только к Страндбергу. Как я уже сказал, у нас, к сожалению, в целом не получилась игра.

    Почему долго не мог выйти Амир Натхо? Все просто. Согласно регламенту турнира La Manga Cup, если игрока удаляют, то без права замены. У нас удалили Вернблума. Мы некоторое время играли вдесятером. Потом организаторы (учитывая товарищеский характер встречи и тот факт, что Понтуса наказали за две желтые карточки) выступили с инициативой восстановить численность состава. Они обратились к арбитру. Тот сказал сначала "нет", потом "да"… В результате со второго раза его уговорили. Но подчеркиваю: это была в любом случае не наша инициатива! Я читал регламент и знал, что удаление без права замены", - сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2016 23:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 января 2016, 19:07

      ну кресло то по-любому буржуям расшатал)

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 27 января 2016, 23:11

      Столько слов о тренировочном матче!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Вомбат 28 января 2016, 09:26

      Ну так это же хорошо. Ребята готовятся к весенней стадии чемпионата. Болелы хотят знать что происходит в клубе и т.д. и т.п. В футболе мелочей не бывает.

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