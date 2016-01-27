«Арсенал» намерен предложить за Морату 61 миллион

Лондонский "Арсенал" собирается сделать предложение "Ювентусу" по трансферу нападающего Альваро Мораты размером в 61 миллион фунтов стерлингов.

Сообщается, что таким образом "канониры" намерены перебить сумму, предложенную за 23-летнего форварда другим клубом английской Премьер-лиги "Ливерпулем". По данным источника, красные готовы выложить за испанца 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом "Ювентус" не особо заинтересован в продаже футболиста.

В текущем сезоне Мората принял участие в 27 матчах за туринцев, забил три мяча и отметился пятью голевыми передачами. Стоит отметить, что право первоочередного выкупа игрока по-прежнему принадлежит мадридскому "Реалу".