«Балтика» арендовала у ЦСКА Чернова

Защитник московского ЦСКА Никита Чернов остаток сезона проведет в "Балтике". Игрок молодежной сборной России будет защищать цвета калининградского клуба на правах аренды.

"Мы долго говорили с Никитой на тему его перехода. У нас есть практика, когда мы отдаем в аренду молодых футболистов, не играющих постоянно, если тренировочного процесса недостаточно для роста мастерства. Очень надеюсь, что Никита сможет получить важный игровой опыт в ФНЛ, поможет "Балтике" решить турнирные задачи.

Я его попытался настроить на то, что и там нужно будет выдерживать конкуренцию, выглядеть максимально качественно, чтобы заработать место в основном составе", - прокомментировал аренду футболиста главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне Чернов лишь трижды попал в заявку основной команды ЦСКА в Премьер-лиге и не принял участия ни в одном матче.