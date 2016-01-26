Тихоновецкий: «Широков нужен не только ЦСКА, но и любой другой команде РФПЛ»

Тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий, игравший в свое время с полузащитником Романом Широковым за дубль московского ЦСКА, отметил лучшие качества своего бывшего партнера по команде.

— Как вам кажется, нужен ли Широков сейчас армейцам?

— Широков нужен любой команде РФПЛ, не только ЦСКА. Он футболист очень высокого уровня.

— Когда вы выступали вместе, чем он вам запомнился как футболист?

— У него уже тогда была светлая голова. Он еще в ранние годы думал на два хода вперед и прекрасно видел поле. С возрастом эти качества только улучшились.

— Почему у Широкова не получилось пробиться в основу ЦСКА?

— Мы были молодыми парнями, а в ЦСКА уже сформировалась хорошая команда. В центре играли Сергей Семак и Дмитрий Хомуха. Широкову в то время было очень тяжело конкурировать с такими футболистами. Нам не хватало опыта, а Павел Садырин любил делать ставку на опытных

игроков.

— Какой у Широкова был характер?

— Мы общались с Ромой очень хорошо. А вот с тренерами он разговаривал немного по-другому. Скажем так – ругался иногда. Он был чрезмерно эмоционален. У Романа всегда была своя точка зрения, которую он постоянно отстаивал.

— Помните какой-то конкретный случай, когда Широков спорил с тренерским штабом?

— Сейчас, наверное, уже и не вспомню. Роман всегда говорил именно то, что было у него на уме. Не подумайте, что дело прямо до скандалов доходило. Просто он мог сказать все, что думал.

— Выделялся ли Широков чем-то еще?

— Он был настоящим лидером "армейского" дубля. Роман подсказывал на поле остальным игрокам и сам вел игру. Сейчас в какой бы команде он ни играл, он всегда проявляет себя именно как лидер.