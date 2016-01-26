Озбилиз: «Селюк – глупец, если считает, что я выбрал сборную Армении из-за денег»

Полузащитник "Бешикташа" Арас Озбилиз, ранее выступавший за московский "Спартак", рассказал о причинах перехода в турецкий клуб, а также жестко отреагировал на слова известного агента Дмитрия Селюка о том, что решение выступать за сборную Армении хавбек принял из-за денег.

"Я перешел в "Бешикташ", так как это очень большой клуб. Я не играл в "Спартаке", а футболист всегда мечтает играть. "Спартак" изъявил желание меня продать, а "Бешикташ" захотел приобрести. Любой команде нелегко покупать футболиста, который не играл полтора года, но президент "Бешикташа" и весь клуб верят в меня, и это упростило процесс принятия моего решения. Клуб принял меня очень тепло и показал, что верит в меня.

Селюк сказал, что я выбрал сборную Армении из-за денег? Он глупец, если считает, что это так. За два дня до моего перехода он позвонил мне и предложил свои услуги. Я сказал ему: "Нет". Вот поэтому он и говорит такие вещи. Если б я выбрал деньги, я выбрал бы сборную Нидерландов. Все знают, что там футболисты ценятся дороже, чем в Армении. Но я выбирал Армению сердцем, а не ради денег. Если б я смотрел на деньги, я бы остался в "Спартаке" еще на 2,5 года. Селюк — дурак, который не достоин того, чтобы реагировать на его слова", - приводит слова Озбилиза Sport.am.