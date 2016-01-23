Ракитич: «Хочу выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира»

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что намерен выиграть в составе сборной Хорватии чемпионат Европы или мира.

– Ракитича называют одним из лучших футболистов, когда-либо выступавших за сборную Хорватии. Должно быть приятно, ведь за национальную команду играли такие мастера, как Дарио Срна и Роберт Просинечки.

– Мне предстоит многого достичь, прежде чем почувствую, что являюсь лучшим игроком, выступавшим за мою страну. У меня действительно есть значимые достижения, но я также имею пару куда более серьезных целей. Хочу выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира.