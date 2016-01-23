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    Агент: «Крицюк в клубе РФПЛ? Сложно сказать»

    Агент Александр Толстиков, представляющий интересы голкипера "Браги" Станислава Крицюка, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Краснодара".

    – В португальских СМИ появилась информация о желании "Краснодара" подписать Крицюка.

    – Не хотелось бы комментировать эту информацию.

    – Существует вероятность, что вратарь окажется в России?

    – Сложно сказать. Станислав – русский, хочется верить, что за ним следят российские клубы.

    – Какие-то предложения поступали?

    – Интерес есть всегда.

    – Станислава все устраивает в "Браге"?

    – На сегодняшний день его все устраивает в Португалии.

    – В одном из опросов болельщики назвали Крицюка третьим голкипером в Португалии, оставив позади самого Касильяса.

    – Третьим он стал потому, что болельщиков у "Бенфики" и "Спортинга" намного больше, чем у "Браги". А по мнению специалистов он является номером один в лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2016 13:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 15:57

      Короче, агент предложил, а вот будет ли спрос?

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