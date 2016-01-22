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    ЦСКА проявляет интерес к Эль-Шаарави

    Московский ЦСКА заинтересовался возможностью приобретения нападающего «Милана» Стефана Эль-Шаарави. Помимо армейцев в услугах итальянца заинтересованы «Рома», «Вольфсбург», дортмундская «Боруссия», ряд китайских клубов, а также бывший клуб футболиста «Дженоа». Как сообщает источник, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 23-летнего форварда видится Рим, где он должен будет стать заменой полузащитнику Жервиньо, который собирается покидать стан «волков». К тому же сам игрок хочет продолжить свои выступления на родине.

    Первую половину сезона Эль-Шаарави провел в аренде в «Монако». Нападающий принял участие в 24 матчах, забил три гола и отметился одной результативной передачей. После чего французский клуб заявил о том, что не будет больше предоставлять игровую практику футболисту, чтобы не активировать опцию обязательного выкупа, которая прописана в арендном соглашении.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.01.2016 14:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 24 января 2016, 15:05

      Было бы просто отлично видеть Эль-Шаарави в России, но думаю вряд ли он согласится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 23 января 2016, 12:14

      Гинер всё на судей потратил, откуда у него бабки на Шаарави?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 22 января 2016, 20:03

      игрок классный, но статистика не впечатляет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Niko 23 января 2016, 12:27

      Как может быть классный игрок с плохой статистикой?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 января 2016, 18:41

      Не купят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 17:02

      Интерес? Спросили сколько стоит?

      2
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    • ...
      Рейтинг: -8

      remembrant 22 января 2016, 15:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -14
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 22 января 2016, 15:35

      Максимум Ар-Шавин))

      2
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > U-Jin 22 января 2016, 22:14

      Ставлю лайк, ценю юмор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      U-Jin 22 января 2016, 15:33

      утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 января 2016, 14:12

      "Приключения итальянцев в России" - 2

      1
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