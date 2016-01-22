«Гамбург» — «Бавария». Онлайн-трансляция

Немецкая Бундеслига возвращается спустя месяц и сегодня свой первый матч в году сыграет чемпион страны – «Бавария». В матче 18-го тура чемпионата Германии команда Хосепа Гвардиолы на выезде померяется силами с «Гамбургом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Гамбург» — «Бавария». Начало в 22:30, не пропустите!