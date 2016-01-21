Озбилис прилетел в Стамбул

успехов ему
Хавбек "Спартака" Араз Озбилиз прилетел в Стамбул с целью проведения переговоров с "Бешикташем". Игрок должен подписать соглашение с турецким клубом сроком на четыре с половиной года. После этого он отбудет Испанию, где проведет остаток сезона в составе "Райо Вальекано" на правах аренды. За переход полузащитника сборной Армении "черные орлы" заплатят "Спартаку" три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Озбилиз девять раз выходил на поле в составе красно-белых и отметился одним голом.
Transfer Görüşmelerine Başladığımız Aras Özbiliz İstanbul’da. https://t.co/wYrD0ElCLz pic.twitter.com/S1wU7jXkJu
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 января 2016