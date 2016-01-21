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    Озбилис прилетел в Стамбул

    Хавбек "Спартака" Араз Озбилиз прилетел в Стамбул с целью проведения переговоров с "Бешикташем". Игрок должен подписать соглашение с турецким клубом сроком на четыре с половиной года. После этого он отбудет Испанию, где проведет остаток сезона в составе "Райо Вальекано" на правах аренды. За переход полузащитника сборной Армении "черные орлы" заплатят "Спартаку" три миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Озбилиз девять раз выходил на поле в составе красно-белых и отметился одним голом.

    Источник: ФК «Бешикташ»

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    21.01.2016 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 07:30

      успехов ему

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