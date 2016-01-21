Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Вначале Мовсисян проявил себя очень даже неплохо»

    Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал уход из команды армянских легионеров - полузащитника Араса Озбилиза и нападающего Юры Мовсисяна.

    "Я бы не стал категорично утверждать, что у Юры не сложилась карьера в "Спартаке". Вначале он проявил себя очень даже неплохо. Что случилось потом, нужно спросить у людей, которые пришли после меня. Первый сезон у Юры выдался удачным, потом пришли другие футболисты. Мне очень сложно судить со стороны. Проявить себя в Америке Мовсисян сможет. Футбол сейчас развивается в Америке быстрыми темпами. Но снова вернуться в Европу будет сложнее.

    Что касается Озбилиза, думаю, травма крестообразных связок подкосила его. У него не было возможности проявить себя. В любой команде, думаю Арас сможет проявить себя. Многое зависит кончено от него, как он будет играть и от стиля той команды, куда он решит перейти. Но думаю, в этом вопросе у него проблем не будет и везде он сможет показать хорошую игру. Думаю, что Испания это его уровень", - сказал Карпин.

    Напомним, что Мовсисян перешел в американский клуб "Реал Солт-Лейк" на правах аренды, а Озбилиз в ближайшее время будет продан в "Бешикташ".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2016, 15:30

      Мой сосед он.незнаю как он вообще попал такой крутой клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 21 января 2016, 15:17

      Некчемный тренер!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11